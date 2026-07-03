وزش باد شدید همراه‌ با خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط استان و مشهد تا روزهای میانی هفته پیش‌رو پیش‌بینی شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت:روند افزایش دما در استان از ظهر شنبه (فردا) آغاز می‌شود.

علی قاسمی افزود:قوچان با کمینه دمای ۱۱ درجه و بردسکن با بیشینه دمای ۳۶ درجه به ترتیب خنک ترین و گرمترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان‌رضوی بیان کرد:دمای هوای مشهد دیروز، پنجشنبه بین ۱۸ و ۲۹ درجه سلسیوس در نوسان بود، دمای هوای روزانه این کلانشهر امروز به ۳۲ درجه افزایش می‌یابد.