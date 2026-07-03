سرهنگ صدفی رئیس پلیس راهور استان قم با اعلام آخرین تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی در نظرگرفته شده برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب از شهروندان قمی خواست به منظور کاهش حجم ترافیک در خیابان‌ها در روز‌های ۱۵ و ۱۶ تیرماه از وسیله شخصی استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راهور استان با اعلام آخرین تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی در نظرگرفته شده برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در روز سه شنبه ۱۶ تیرماه گفت: بلوار پیامبر اعظم به عنوان مسیر تشییع محدودیت صد درصدی ترافیکی دارد و هیچ وسیله نقلیه‌ای حق ورود به این مسیر را ندارد.

سرهنگ غلامرضا صدفی افزود: تمام معابر عمود بر بلوار پیامبر اعظم مثل بلوار شهید کبیری، بلوار شهید حکیم، بلوار فردوسی و بلوار بسیج محدودیت ترافیکی دارند.

وی گفت: از شهروندان تقاضا می‌کنیم از ظهر روز دوشنبه به هیچ عنوان برای تردد مسیر‌های بلوار شهید کبیری، بلوار فردوسی، بلوار شهید حکیم و بلوار بسیج را انتخاب نکنند و از بزرگراه امام علی غرب به سمت شهرک قدس، شهرک پردیسان و بلوار صدوقی تردد کنند.

رئیس پلیس راهور استان گفت: مسیر شرقی اتوبان امام علی برای تردد مسافران به سمت پارکینگ‌های مسجد مقدس جمکران در نظر گرفته شده است.

سرهنگ صدفی افزود: طبق پیش بینی‌ها در بلوار ۱۵ خرداد، بزرگراه امام علی شرق، خیابان آذر، خیابان چهارمردان، محدوده اطراف جمکران، میدان قائم و شهر قائم شاهد ترافیک سنگین خواهیم بود.

وی گفت: از شهروندان قمی تقاضا داریم از ظهر روز دوشنبه با وسیله شخصی خود در اطراف محل برگزاری مراسم، تردد نکنند تا فضای خیابان‌ها و پارکینگ‌ها در اختیار مهمانان و زائران سایر استان‌ها قرار بگیرد.