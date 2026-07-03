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با حضور رئیس جهاد کشاورزی آذربایجانغربی راهکارهای احیای واحد راکد پرورش و بستهبندی قارچ در روستای قرابقلوی ارومیه بر رسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از واحدهای تولیدی استان، از یک واحد راکد تولید و بستهبندی قارچ در روستای قرابقلوی ارومیه بازدید کرد و دستورات لازم برای تسهیل روند دریافت تسهیلات و بازفعالسازی این مجموعه را صادر کرد.
این واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۴۴ مترمربع احداث شده و دارای ۱۰ سالن سرپوشیده به مساحت مجموع ۷۰۰ مترمربع است و هر سالن با زیربنای ۵۰ متر طراحی شده است.
ظرفیت اسمی مجموعه در صورت فعالسازی کامل، تولید سالانه ۱۵۰ تن قارچ خوراکی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی استان ایفا کند.
این واحد همچنین قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را دارد و احیای آن میتواند به افزایش درآمد روستایی، پایداری مشاغل کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی در منطقه کمک کند.