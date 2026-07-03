به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه بازدید‌های میدانی خود از واحد‌های تولیدی استان، از یک واحد راکد تولید و بسته‌بندی قارچ در روستای قرابقلوی ارومیه بازدید کرد و دستورات لازم برای تسهیل روند دریافت تسهیلات و بازفعال‌سازی این مجموعه را صادر کرد.

این واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی در زمینی به مساحت دو هزار و ۱۴۴ مترمربع احداث شده و دارای ۱۰ سالن سرپوشیده به مساحت مجموع ۷۰۰ مترمربع است و هر سالن با زیربنای ۵۰ متر طراحی شده است.

ظرفیت اسمی مجموعه در صورت فعال‌سازی کامل، تولید سالانه ۱۵۰ تن قارچ خوراکی است که می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی استان ایفا کند.

این واحد همچنین قابلیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را دارد و احیای آن می‌تواند به افزایش درآمد روستایی، پایداری مشاغل کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی در منطقه کمک کند.