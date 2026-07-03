تشدید گرمای هوا از اواسط هفته آینده در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: از اواسط هفته آینده روند افزایش دما در استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل هواسناسی استان گفت: با توجه به بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای مختلف جوی در پنج روز آینده جو غالب استان صاف و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق همراه با غبار محلی پیش بینی میشود. به لحاظ دمایی از اوایط هفته آینده به تدریج هوا گرمتر میشود. علی کرمی افزود: طبق اعلام مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی دمای هوای لنده به ۴۵ و ۲ دهم درجه سانتیگراد رسید و گرمترین نقطه استان بود. وی ادامه داد: همچنین دمای هوا در امامزاده جعفر ۴۴.۲، دوگنبدان ۴۲.۷، دهدشت ۴۳.۷، لیکک ۴۳، یاسوج ۳۸، سی سخت ۳۵ و ۲ دهم و مارگون ۳۳ درجه سانتیگراد به ثبت رسید. کرمی با بیان اینکه شبانه روز گذشته یاسوج و سی سخت با دمای ۱۷ و ۴ دهم درجه سانتی گراد خنک ترین مناطق استان بود گفت: برای امروز پنج شنبه ۱۲ تیر آسمان صاف در برخی نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق همراه با غبار پیش بینی میشود. مدیر کل هواسناسی استان افزود: فردا شنبه ۱۳ تیر هوا صاف و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق همراه با غبار پیش بینی میشود. کرمی ادامه داد: یکشنبه ۱۴ تیر هم هوا صاف و در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق همراه با غبار پیش بینی شده است.