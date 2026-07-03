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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس، قاریان منتخب طرح ملی شبابالرضا (ع) ۱۸ تیر با استقرار در موکبهای مسیر تشییع به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) که سالهاست با برگزاری دورههای آموزشی و تربیتی و همچنین رویدادهای قرآنی همچون «شوق تلاوت» در عرصه استعدادیابی نوجوان فعالیت میکند، منتخبی از قاریان نوجوان خود را برای تلاوت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی مهیا کرده است.
این قاریان نوجوان روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با استقرار در موکبهای مسیر تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز پنجشنبه ۱۸ تیر در مشهد مقدس و در جوار مضجع شریف امام علی بن موسیالرضا (ع) برگزار میشود.
ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) با برگزاری پانزده دوره این طرح و هشت دوره رویداد رقابتی «شوق تلاوت» آموزش و تربیت تالیان قرآن را به شکل پایهای در دستور کار دارد.