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سخنگوی جمعیت هلالاحمر گفت: در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق علاوه بر استقرار مراکز درمانی و پستهای امدادی، تیمهای حمایت روانی و مراکز عملیات اضطراری نیز در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی خالدی با اشاره به آمادگی جمعیت هلال احمر برای برپایی مراسم تشییع رهبری شهید، افزود: با توجه به اینکه جمعیت هلالاحمر در عراق مراکز درمانی و پستهای ثابت و سیار در حلقههای اصلی عتبات عالیات و شهرهای زیارتی دارد، پوشش امدادی مراسم در آنجا نیز انجام خواهد شد.
او اضافه کرد: هماهنگیهای مناسبی نیز میان نماینده جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران در عراق و هلالاحمر عراق انجام شده و در صورت نیاز به هرگونه پوشش امدادی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات وجود دارد.
سخنگوی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: در نقاط صفر مرزی که محل تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم است، نیروهای امدادی آماده خدمترسانی هستند؛ البته همه این اقدامات علاوه بر مأموریتهای روزمره جمعیت هلالاحمر است و تیمهای امداد و نجات همچنان در محورهای مواصلاتی کشور به ارائه خدمات معمول خود ادامه میدهند.
خالدی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامههای ویژه، استقرار تیمهای حمایت روانی است. همکاران ما در سازمان جوانان و سازمان داوطلبان در قالب تیمهای «سفیران حمایت روانی» و تیمهای «سحر» در کنار مردم حضور خواهند داشت همچنین سامانه تلفنی مشاوره جمعیت هلالاحمر از روز جمعه دوباره فعال میشود و مردم میتوانند برای دریافت خدمات مشاورهای با این سامانه تماس بگیرند.
وی اضافه کرد: مراکز عملیات اضطراری جمعیت هلالاحمر در سازمان امداد و نجات، استانهای اصلی و استانهای پشتیبان نیز به صورت کامل فعال خواهند بود. علاوه بر این، مرکز هوشمند رصد اطلاعات و دادهکاوی جمعیت هلالاحمر به عنوان مرکز اصلی، پایش لحظهبهلحظه عملیات را بر عهده خواهد داشت.
سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، همه فرآیندهای عملیاتی باید ۴۸ ساعت پیش از آغاز مراسم تکمیل شود و جمعیت هلالاحمر تا پایان مراسم و مطابق اعلام ستاد مرکزی برگزاری، در حالت آمادهباش کامل باقی خواهد ماند.
به گزارش ایرنا، علی اکبر پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید سهشنبه نهم تیر در نشست خبری برگزاری مراسم تشییع آقای شهید ایران که در وزارت کشور برگزار شد درباره جزئیات برگزاری مراسم تشییع در عراق گفت: طبق برنامه زمانبندی پیشبینیشده، پیکرهای مطهر ۱۷ تیر به کشور عراق منتقل خواهد شد. مراسم استقبال رسمی در یکی از فرودگاههای بغداد یا نجف، با حضور مقامات عالیرتبه، سران و فرماندهان کشور عراق و با محوریت حضور نخستوزیر عراق برگزار میگردد. مراسم طواف و تشییع پیکر مطهر در شهرهای مقدس کربلا و نجف اشرف ـ در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) ـ برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: انتظار میرود این برنامهها با همکاری دستگاههای اجرایی دو کشور ایران و عراق همچنین همراهی مردم، طبق جدول زمانبندی پیش برود
دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه برگزاری این آیین در سطح بینالمللی در کشور عراق، به جایگاه فقهی و مرجعیت دینی رهبر شهید بازمیگردد، گفت: پس از شهادت ایشان، مردم، دولت، مجلس و سران عشایر برجسته عراق با تأکید بر اینکه رهبر شهید، مرجع تقلید آنان بودهاند، خواستار برگزاری مراسم وداع در این کشور شدند که این درخواست با موافقت ستاد ملی و بیت معظم ایشان همراه شد.
پورجمشیدیان افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، پیکر مطهر ایشان پس از شهادت به این آرزوی دیرینه نائل آمده و در شهرهای مقدسه عراق طواف داده خواهد شد.