رئیس مجلس ازبکستان صبح امروز به منظور شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد و دقایقی قبل مورد استقبال نیکزاد نایب رئیس مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نورالدین جان اسماعیل‌اُف در بدو ورود خود ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت:

وی افزود وظیفه ما این بود که در این ایام در کنار شما باشیم و ابراز همدردی کنیم.

نورالدین جان اسماعیل‌اُف گفت ک با توجه به ایستادگی قابل تحسین جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، امیدواریم در آینده شاهد پیشرفت روزافزون کشور شما باشیم.

نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز ضمن قدردانی از حضور رئیس مجلس ازبکستان در ایران با اشاره به آمادگی کشورمان برای توسعه روابط میان دو کشور، اظهار داشت: ما می توانیم با توسعه همکاری ها مسیر پیشرفت را تسهیل کنیم.