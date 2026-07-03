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معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بهسازی و تعمیرات اساسی انبارهای راهبردی مجتمع بندری امام خمینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی با اشاره به اینکه این طرح با بهسازی و تعمیرات اساسی انبارهای راهبردی مجتمع بندری امام خمینی با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجراست، اظهار داشت: عملیات نوسازی و تعمیرات اساسی ۶ باب انبار ترانزیتی با مجموع مساحت ۵۴ هزار متر مربع انجام شده که هماکنون با دستیابی به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی، مراحل پایانی خود را طی میکند.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، گام بلندی در مسیر نوسازی زیرساختهای نگهداری و پشتیبانی کالا در بزرگترین بندر کالای اساسی کشور برداشته شده است، افزود: در قالب این طرح، علاوه بر بازسازی کامل سقف، کف و دیوارها، تجهیزات و تأسیسات مدرن جهت انطباق با استانداردهای نوینِ نگهداری کالا و الزامات ایمنی، تأمین و نصب شده است.
بهرامی میگوید: این اقدامات نه تنها عمر مفید سازهها را افزایش میدهد، بلکه با ایجاد شرایط بهینه، مانع از افت کیفیت کالاها در دوره ماندگاری در انبار میشود.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تأکید کرد: نوسازی این مجموعه انبارها تأثیر مستقیمی بر ارتقای بهرهوری عملیاتی و تسهیل فرآیندهای تخلیه و بارگیری دارد.
وی تصریح کرد: با بهرهبرداری نهایی از این پروژه، شاهد شتابگیری در گردش کالا و افزایش کارآمدی فعالیتهای لجستیکی خواهیم بود که در نهایت به نفع زنجیره تأمین کشور تمام خواهد شد.
صدراله بهرامی بیان داشت: توسعه و نوسازی زیرساختهای بندری، بهویژه در حوزه انبارداری، از اولویتهای راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی به شمار میرود. اجرای این پروژه با پیشرفت فیزیکی مطلوب، نشاندهنده عزم این ادارهکل برای حفظ سرمایههای ملی و ارتقای توان عملیاتی مجتمع بندری امام خمینی است و تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن، این انبارها را به چرخه کامل بهرهبرداری وارد کنیم.