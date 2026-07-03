پخش زنده
امروز: -
نخست وزیر پاکستان امروز (جمعه) در رأس یک هیئت عالیرتبه دولتی برای شرکت در آیین تشییع، نماز بر پیکر و مراسم ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید علی خامنهای عازم تهران شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این سفر، «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و «عطاالله تارر» وزیر اطلاع رسانی این کشور شهباز شریف را همراهی میکنند.
هیئت پاکستانی قرار است ضمن حضور در مراسم رسمی تشییع مراتب تسلیت دولت و ملت پاکستان را به مقامات و مردم ایران ابلاغ کند.
سفر نخست وزیر پاکستان در حالی انجام میشود که از روز گذشته، شماری دیگر از مقمات ارشد این کشور نیز برای حضور در مراسمهای وداع و تشییع وارد تهران شدهاند.
در همین راستا «یوسف رضا گیلانی» رئیس مجلس سنای پاکستان در رأس یک هیئت پارلمانی و «فیصل کریم کندی» فرماندار ایالت خیبرپختونخوا برای ادای احترام به قائد هید امت اسلامی عازم تهران شدهاند.
همزمان هیئتهایی از علما، اندیشمندان، شخصیتهای مذهبی و فعالان اجتماعی پاکستان نیز برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کردهاند؛ حضوری که بیانگر مشارکت گسترده اقشار مختلف سیاسی، مذهبی و اجتماعی پاکستان در آیین بزرگداشت و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی است.