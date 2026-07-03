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تراز دریاچه ارومیه بر اساس آخرین پایشها، در مقایسه با ابتدای سال آبی گذشته یک متر و ۵۵ سانتیمتر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: بر اساس آخرین نتایج پایش، تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۱.۰۵ متر رسیده و وسعت آبی آن به حدود سه هزار و ۸۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است.
سعید عیسیپور افزود: حجم آب موجود دریاچه نیز به حدود ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب و نسبت به ابتدای سال آبی جاری حدود ۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، میانگین بارندگی در این حوضه به حدود ۴۴۰ میلیمتر رسیده است. وی با بیان اینکه بهبود وضعیت دریاچه را نباید صرفاً ناشی از بارندگی دانست، تصریح کرد: رهاسازی هدفمند حقآبه از سدها، انتقال آب از سامانه کانیسیب، هدایت روانابها، انسداد انهار غیرمجاز و مدیریت برداشت از منابع آب، در کنار بارندگیهای مناسب، در افزایش تراز، وسعت و حجم آب دریاچه مؤثر بوده است.
عیسیپور همچنین از آبگیری و احیای چند تالاب اقماری دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: این اقدام موجب احیای بخشی از اکوسیستم منطقه شده و زمینه بازگشت پرندگان مهاجر به زیستگاههای پیرامون دریاچه را پس از سالها فراهم کرده است. وی افزود: هدف برنامههای احیای دریاچه ارومیه، علاوه بر افزایش تراز آب، استقرار مدیریت پایدار منابع آب و کاهش فشار بر حوضه آبریز از طریق ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی توسعه است.وی گفت: الگویی که در آن حفاظت از منابع آب، ارتقای رفاه مردم، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه سرمایهگذاری و حفظ محیطزیست بهصورت همزمان دنبال شود که این نگاه، تفاوت اساسی برنامههای امروز با رویکردهای مقطعی گذشته است.
عیسی پور با اشاره به تعریف برنامههایی در جهت کاهش مصرف آب از طریق افزایش بهرهوری، تصریح کرد: این کار با جلب مشارکت کشاورزان و بهرهبرداران، توسعه آموزش و ترویج، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانههای هوشمند آبیاری، گسترش روشهای نوین آبیاری و حمایت از سرمایهگذاری در فناوریهای افزایش بهرهوری آب دنبال میشود.وی افزود: تجربههای موفق جهانی نیز نشان میدهد که احیای پایدار دریاچهها و تالابها تنها با افزایش عرضه آب محقق نمیشود، بلکه مدیریت تقاضا، افزایش بهرهوری و مشارکت ذینفعان، ارکان اصلی موفقیت این برنامهها هستند.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری، زمینه همافزایی میان دولت، مردم، دانشگاهها، کشاورزان و سایر ذینفعان برای حفاظت از دریاچه ارومیه فراهم شده است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند و برنامهها و رویکرد توسعه محور، آیندهای امیدوارکننده را برای دریاچه ارومیه رقم میزند.