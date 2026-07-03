مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: وقوع آتش سوزی در یک واحد مسکونی در منطقه گلستان، صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار داشت: حادثه آتش سوزی یک واحد مسکونی ساعت ۵ و ۱۹ صبح امروز جمعه ۱۲ تیرماه در خیابان اردیبهشت منطقه گلستان اهواز رخ داد که طی آن، بلافاصله پس از گزارش به مرکز اورژانس ۱۱۵، تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این آتش‌سوزی یک نفر جان خود را از دست داد و دو مصدوم نیز پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در صحنه، برای ادامه مداوا به بیمارستان گلستان انتقال یافتند.

دکتر احمدی بلوطکی تصریح کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه است و به محض نهایی شدن نتایج، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان با اشاره به ضرورت رعایت اصول ایمنی در ساختمان‌های مسکونی، از شهروندان خواست در هنگام وقوع حوادث احتمالی، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۱۱۵ به اورژانس اطلاع دهند تا اقدامات درمانی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.