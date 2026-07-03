بانوان رکابزن آذربایجان شرقی در پایان مسابقات قهرمانی کشور در ماده تایم تریل انفرادی موفق به کسب سه مدال رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مسابقات دوچرخه‌سواری قهرمانی کشور در رشته تایم تریل انفرادی در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان به میزبانی پیست دوچرخه‌سواری مجموعه ورزشی یادگارامام (ره) تبریز برگزار شد.

در رده سنی بزرگسالان ریحانه خاتونی از آذربایجان شرقی با ثبت زمان ۳۰:۳۳:۳۸۴ موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. پانته‌آ قلی‌پور از استان همدان با زمان ۳۰:۴۵:۸۷۸ بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و مائده نظری از البرز نیز با ثبت زمان ۳۲:۱۱:۷۳۴ در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده‌سنی جوانان نیز زهرا زارع وحید از آذربایجان شرقی با ثبت زمان درخشان ۲۱:۲۵:۹۲۵ نشان طلا را از آن خود کرد. ناروین زینالی دیگر نماینده آذربایجان شرقی با ثبت زمان ۲۱:۵۲:۷۸۳ نایب قهرمان شد. ملینا شیروانی از استان فارس نیز با ثبت زمان ۲۳:۵۴:۹۴۲ موفق به کسب جایگاه سوم شد.

مسابقات ماده استقامت جاده امروز در مجموعه ورزشی یادگارامام (ره) تبریز در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار خواهد شد.