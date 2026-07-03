کارشناس هواشناسی گفت: برای امروز و فردا، وزش باد‌های جنوبی و احتمال گرد و خاک محلی پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مریم بهروزی اظهار داشت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌بینی، تا اوایل هفته آینده به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، گذر موجی از روی استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات موجب افزایش ابر شود. با این حال، در مجموع جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی اضافه کرد: برای امروز و فردا، وزش باد‌های جنوبی در استان انتظار می‌رود و با توجه به این جریانات، در مناطق جنوبی و شرقی دشت احتمال خیزش گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

به گفته کارشناس هواشناسی، از نظر دمایی نیز برای امروز و فردا افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.