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مدیر روابط عمومی مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران از آغاز پویش رسانهای «رستاخیز ایران» با هدف ثبت و روایت صحنههای ماندگار آیین تشییع قائد شهید امت و همراهان ایشان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی زمان زارعی، با اشاره به ضرورت ثبت تاریخی حضور پرشور مردم در مراسم وداع با «قائد شهید امت»، اظهار داشت: روایت حماسه، مأموریت امروز کنشگران رسانهای است؛ بر این اساس پویش "رستاخیز ایران" بستری برای ثبت هنرمندانه صحنههایی است که سهم مهمی در حافظه تاریخی ملت ایران ایفا خواهد کرد.
وی با دعوت از عموم مردم، عکاسان، مستندسازان و فعالان فضای مجازی به خصوص کنشگران مساجد تهران، برای شرکت در این پویش، به تبیین محورهای اصلی تولید محتوا پرداخت و گفت: این پویش در ۵ محور اصلی شامل "خدماترسانی مساجد به مردم"، "فعالیتهای نوجوانانه در مساجد، مواکب و حسینیهها"، "مستندسازی خدمات مردمی"، "ثبت خردهروایتهای ناب مردمی" و "تبیین چرایی حضور مجموعهها" برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در ادامه به تنوع سوژههای پیشنهادی برای شرکتکنندگان اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است که تمامی زوایای این رستاخیز عظیم دیده شود؛ از حضور پررنگ نوجوانان آرمانی و گروههای سرود گرفته تا قابهای ماندگار از حضور مادران، کودکان، اقوام مختلف ایرانی، ملیتهای غیرایرانی و پیرغلامان. همچنین موضوعاتی نظیر شعارها، پلاکاردها، بیعت با آرمانهای انقلاب و مفاهیمی، چون استکبارستیزی از دیگر بخشهای مورد تاکید در این فراخوان است.
زارعی در خصوص جوایز این پویش اعلام کرد: علاوه بر اهدا جوایز نفیس به آثار برتر که توسط هیئت داوران انتخاب میشوند، به پاس قدردانی از مشارکت حداکثری، به ۱۱۰ نفر از کنشگران رسانهای که در این پویش تولید اثر داشته باشند، به قید قرعه هدایایی تقدیم خواهد شد.
مدیر روابط عمومی مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای شرکت در این پویش و ارسال آثار خود میتوانند از طریق رابطین رسانهای مناطق یا با مراجعه به پیوند [https://general.armaniran.app/reporter۲/submit/۱۸۰] اقدام کنند. همچنین اخبار و جزئیات بیشتر در کانال "مسجد آرمانی" در پیامرسان ایتا به نشانی @Arman_com منتشر خواهد شد.
یادآور می شود ؛ پویش «رستاخیز ایران» با شعار «روایت مردم، برای تاریخ» به همت قرارگاه رسانهای هزار فانوس، ذیل ستاد مردمی شهید آرمان تهران، تلاشی است تا حماسه حضور ملت در وداع با خادمان خود را به شکلی ماندگار به تصویر بکشد.