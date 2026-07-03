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برنامه «نغمهها و سرودها»، با بازتاب فقدان «امام شهید» در آیینه هنر و موسیقی از رادیو فرهنگ و «قصه ظهر جمعه»، با روایت پرواز ۶۵۵ ایرانایر، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نغمهها و سرودها»، امروز ساعت ۱۶:۰۰، به تحلیل و بررسی مضامین سرودها و قطعات موسیقایی تولیدشده پیرامون شخصیت «امام شهید» و تأثیر آن در فضای معنوی جامعه میپردازد.
در این برنامه، مضامین آثار موسیقایی و سرودهای تولیدشده درباره رهبر شهید و تأثیر آنها بر فضای فرهنگی و معنوی جامعه واکاوی میشود. همچنین نقش هنر در روایت مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت در گفتوگو با صاحبنظران این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این برنامه به تهیهکنندگی یلدا احتشامی و با اجرای کارشناسی رادمان رسولیمهربانی، با بهرهگیری از مشاوره محتوایی مطهره آخوندی، به واکاوی نمادها و مفاهیم سرودهای تولیدی با موضوع رهبر شهید در بستر «جنگ تحمیلی سوم» اختصاص دارد.
در این برنامه معصومه مرادی، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات کودک، در گفتوگو با برنامه به چگونگی بازتاب مفاهیم عمیقی، چون شهادت و فقدان رهبر شهید در ادبیات و شعر کودکان میپردازد.
همچنین، محمد رهایی، کارشناس سازماندهی حوزه هنری کودک و نوجوان، پویش «تو قهرمان منی» را معرفی خواهد کرد.
در بخش پایانی نیز هادی ایرانمهر، مسئول گروه سرود «نوای ظهور»، ضمن معرفی پنج قطعه تولیدی درباره رهبر شهید، به بیان چالشها و تجربیات هنری در خلق آثار موسیقایی با محوریت وقایع دوران جنگ تحمیلی خواهد پرداخت.
برنامه «نفمهها و سرودها»، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، جمعهها، به مدت یکساعت، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.
رادیو ایران در سالروز حمله موشکی ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرانایر، با پخش داستان «دریا هنوز به خاطر دارد»، یاد و خاطره ۲۹۰ جانباخته این حادثه تلخ را گرامی میدارد.
برنامه «قصه ظهر جمعه» در ویژهبرنامه امروز به بازآفرینی یکی از تلخترین رخدادهای تاریخ معاصر میپردازد.
این برنامه با موضوع روایت حمله به پرواز ۶۵۵ ایرانایر، با تکیه بر داستان «دریا هنوز به خاطر دارد»، بر اساس خاطرات واقعی غواصان حاضر در عملیات جستوجو و با بهرهگیری از اسناد معتبر نگاشته شده است.
در این برنامه تلاششده است ضمن وفاداری به واقعیتهای تاریخی، رنج انسانهای بیگناهی که دوازدهم تیر ۱۳۶۷، بر فراز آبهای خلیج فارس جان باختند، با نگاهی انسانی روایت شود. این داستان به یاد و خاطره ۲۹۰ سرنشین پرواز ۶۵۵ ایرانایر تقدیم شده است.
برنامه «قصه ظهر جمعه» به تهیهکنندگی ندا اسماعیلی و روایت و نویسندگی شهاب شهرزاد، ساعت ۱۳:۳۰، از رادیو ایران پخش میشود.