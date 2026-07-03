پاکستان و بلاروس با هدف تعمیق همکاری‌های نظامی و توسعه مشارکت‌های صنعتی دفاعی بر گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی دفاعی توافق کردند؛ این توافق همزمان با سفر فرمانده نیروی هوایی پاکستان به مینسک حاصل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»؛ بر اساس اعلام منابع پاکستانی، طرفین در جریان این سفر درباره اجرای نقشه راه همکاری‌های دفاعی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ گفت‌و‌گو کرده و برای توسعه تولید مشترک تجهیزات دفاعی، انتقال فناوری و تعمیق همکاری‌های نظامی توافق کردند.

در چارچوب این برنامه، همکاری در حوزه‌های پیشرفته‌ای همچون توسعه و تولید پهپاد‌های مدرن، فناوری‌های میکروالکترونیک، سامانه‌های اپترونیک (الکترواپتیکی) و همچنین ساخت خودرو‌های سنگین نظامی مورد بررسی قرار گرفت.

از دیگر محور‌های مذاکرات، پیشنهاد پاکستان برای ارائه آموزش‌های مقدماتی و تاکتیکی خلبانی به خلبانان نیروی هوایی بلاروس بود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های آموزشی میان نیرو‌های مسلح دو کشور شود.

«دریادار بازنشسته فیصل شاه» تحلیلگر مسائل دفاعی پاکستان در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به عضویت کامل بلاروس در سازمان همکاری شانگهای (SCO)، اظهار داشت: روابط اسلام‌آباد و مینسک از سطح مناسبات دیپلماتیک فراتر رفته و اکنون به حوزه‌های صنعتی و دفاعی وارد شده است.

وی افزود: این روند می‌تواند در آینده زمینه شکل گیری همکاری‌های دفاعی گسترده‌تر میان پاکستان، بلاروس و روسیه را فراهم کرده و در مسیر تقویت خودکفایی و استقلال بلندمدت صنایع دفاعی پاکستان نقش مهمی ایفا کند.

تحلیلگران پاکستانی این سفر را یکی از مهم‌ترین تحرکات اخیر دیپلماسی دفاعی اسلام‌آباد ارزیابی کرده و معتقدند تمرکز بر انتقال فناوری، تولید مشترک و توسعه ظرفیت‌های بومی، نشان دهنده تلاش پاکستان برای متنوع سازی شرکای راهبردی و کاهش وابستگی به منابع سنتی تأمین تجهیزات نظامی است.