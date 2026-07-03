صبح جمعه، بلوار ارم همدان میزبان حضور پرشور شهروندان، جوانان و ورزش‌دوستان در برنامه ورزش صبحگاهی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، طبق معمول جمعه‌ها ورزش صبحگاهی با استقبال گسترده شرکت‌کنندگان و در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار شد و علاقه‌مندان با انجام حرکات ورزشی، صبحی سرشار از انرژی، سلامتی و نشاط را آغاز کردند.

برگزاری ورزش صبحگاهی در راستای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسم و روان و افزایش نشاط اجتماعی، نقش مؤثری در تقویت روحیه همدلی و تشویق شهروندان به سبک زندگی سالم دارد.