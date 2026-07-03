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شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی برای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی سوگواران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ۹ دستگاه تانکر آبرسانی مجهز را به تهران اعزام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در راستای تأمین آب شرب سالم و بهداشتی سوگواران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، ۹ دستگاه تانکر آبرسانی مجهز را به تهران اعزام کرد.
این تانکرها با هماهنگی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هدف تأمین پایدار آب شرب در محلهای پیشبینیشده برای حضور عزاداران، به تهران اعزام شدهاند.
مجتبی نجفی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی گفت: تانکرهای اعزامی با رعایت کامل الزامات بهداشتی و تحت نظارت تیمهای کنترل کیفیت آب، آماده خدمترسانی به سوگواران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هستند.
وی افزود: نیروهای عملیاتی شرکت نیز همزمان با استقرار تانکرها در محل مراسم حضور خواهند داشت تا خدماترسانی به عزاداران به بهترین شکل ممکن انجام شود.