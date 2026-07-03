دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: در جریان بازرسی از یک مرکز خدمات پرستاری و درمانی در شهر آزادی این شهرستان در استان خوزستان، مقادیری دارو‌های غیرمجاز و قرص‌های سقط جنین کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات یک مرکز خدمات پرستاری و درمانی در شهر آزادی، با دستور قضایی توسط نماینده ویژه دادستان و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اندیمشک مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازرسی، مقادیر قابل توجهی داروی خارج از زنجیره رسمی توزیع دارو که باید صرفاً از طریق داروخانه‌های مجاز عرضه می‌شد، کشف و ضبط شد. همچنین بررسی‌ها نشان داد شرایط استاندارد نگهداری داروها، از جمله دمای مناسب، در این مرکز رعایت نشده است.

سپهوند بیان کرد: در ادامه بازرسی، تعدادی قرص سقط جنین نیز کشف و ضبط شد که با توجه به حساسیت قانونی و مخاطرات جدی مصرف خودسرانه این داروها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد احتمالی نحوه نگهداری، توزیع و استفاده از این دارو‌ها در حال بررسی است.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک ادامه داد: با دستور قضایی، این مرکز مهر و موم و دو متهم پرونده پس از بازداشت، با قرار قانونی روانه زندان شدند.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است، هشدار داد: دستگاه قضایی با هرگونه توزیع دارو خارج از شبکه رسمی، عرضه دارو‌های غیرمجاز، فروش دارو‌های مرتبط با سقط جنین به‌صورت غیرقانونی و سایر تخلفات حوزه سلامت، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.