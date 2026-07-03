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۴۵۰ دانشجوی خواهر و برادر از دانشگاههای مختلف استان همدان، در قالب گروههای جهادی و فرهنگی، برای خدمترسانی به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید، عازم تهران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دانشجویان تا روز سهشنبه در ۵۰ موکب و در هفت عرصه خدماتی از جمله پذیرایی، راهنمایی و هدایت زائران، پشتیبانی، امور فرهنگی، نظم و ساماندهی، خدمات عمومی و سایر بخشهای مورد نیاز، به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
اعزام این دانشجویان با مشارکت دانشگاههای استان و در راستای تقویت فرهنگ ایثار، مسئولیتپذیری اجتماعی و خدمت داوطلبانه انجام شده است. دانشجویان همدانی با حضور در مسیرهای مراسم بدرقه رهبرشهید، تلاش میکنند با روحیه جهادی و خدمت خالصانه، سهمی در تکریم زائران و برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم داشته باشند.
مسئولان اعزام، حضور دانشجویان در این عرصه را جلوهای از روحیه انقلابی، همدلی و آمادگی نسل جوان برای خدمت به مردم و پاسداشت آرمانهای شهدا دانسته و بر نقش مؤثر جوانان در صحنههای ملی و مذهبی تأکید کردند.