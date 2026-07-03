پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: امروز و فردا در نواحی مرزی وزش باد شدید و غبار پیشبینی میشود و از شنبه تا یکشنبه دمای هوا ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد: با توجه به بررسی نقشهها و الگوهای پیشیابی هوا، طی امروز و فردا گاهی افزایش سرعت باد مورد انتظار است.
وی افزود: با توجه به اینکه باد شدید روی کشور عراق وجود دارد، احتمال بروز غبار و افت کیفیت هوا در نواحی مرزی استان وجود خواهد داشت.
رستمی گفت: روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیشرو، کاهش نسبی دما حدوداً ۲ تا ۳ درجهای مورد انتظار است و از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی ایلام تأکید کرد: از روز دوشنبه به تدریج روند افزایش دما را انتظار داریم.