استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران در استان تهران، از پیش‌بینی‌های گسترده در حوزه سلامت، امداد و نجات، اسکان و حمل‌ونقل زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان گفت: بیش از ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از استان‌های مختلف به تهران سازماندهی شده و ظرفیت قطار‌های مسافری نیز برای استفاده بیشتر مردم افزایش یافته است.

معتمدیان از مردم خواست در اولویت نخست از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و در صورت سفر با خودروی شخصی، به‌صورت خانوادگی و گروهی راهی تهران شوند و از تردد تک‌سرنشین بپرهیزند.

️ سلامت زائران

رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران در استان تهران، همچنین از آماده‌باش صددرصدی مراکز درمانی و ارائه خدمات رایگان و شبانه‌روزی به زائران خبر داد.

او افزود: سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، بیمارستان‌های صحرایی پیشرفته، هلال‌احمر، اورژانس تهران و نیرو‌های واکنش سریع برای ارائه خدمات در کوتاه‌ترین زمان و نزدیک‌ترین مسیر به محل حضور زائران آماده شده‌اند.

استاندار تهران گفت: استقرار صد‌ها آمبولانس، موتورلانس‌ها، بالگرد‌های امدادی و تقویت سامانه‌های ارتباطی نیز بخشی از تدابیر حداکثری برای مدیریت ازدحام جمعیت و مخاطرات احتمالی ناشی از گرمای هواست.

۶ هزار موکب و چند هزار مدرسه؛ تهران آماده میزبانی از زائران آقای شهید ایران

محمدصادق معتمدیان از تجهیز چند هزار مدرسه و آماده‌سازی ظرفیت شهرستان‌های استان برای اسکان و خدمت‌رسانی به زائران نیز خبر داد و گفت:️ بیش از ۶ هزار موکب مردمی برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند و ظرفیت‌های گسترده‌ای نیز برای تأمین غذا، آب معدنی و استقرار خودروهای سیار آبرسانی بهداشتی در نظر گرفته شده است.

استاندار تهران با تأکید بر آمادگی کامل پایتخت برای «وداعی به وسعت ایران»، از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مراسم را تنها از رسانه ملی و مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.





