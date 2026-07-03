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استاندار تهران و رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران در استان تهران، از پیشبینیهای گسترده در حوزه سلامت، امداد و نجات، اسکان و حملونقل زائران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان گفت: بیش از ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران از استانهای مختلف به تهران سازماندهی شده و ظرفیت قطارهای مسافری نیز برای استفاده بیشتر مردم افزایش یافته است.
معتمدیان از مردم خواست در اولویت نخست از حملونقل عمومی استفاده کنند و در صورت سفر با خودروی شخصی، بهصورت خانوادگی و گروهی راهی تهران شوند و از تردد تکسرنشین بپرهیزند.
️ سلامت زائران
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و بدرقه آقای شهید ایران در استان تهران، همچنین از آمادهباش صددرصدی مراکز درمانی و ارائه خدمات رایگان و شبانهروزی به زائران خبر داد.
او افزود: سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران، بیمارستانهای صحرایی پیشرفته، هلالاحمر، اورژانس تهران و نیروهای واکنش سریع برای ارائه خدمات در کوتاهترین زمان و نزدیکترین مسیر به محل حضور زائران آماده شدهاند.
استاندار تهران گفت: استقرار صدها آمبولانس، موتورلانسها، بالگردهای امدادی و تقویت سامانههای ارتباطی نیز بخشی از تدابیر حداکثری برای مدیریت ازدحام جمعیت و مخاطرات احتمالی ناشی از گرمای هواست.
۶ هزار موکب و چند هزار مدرسه؛ تهران آماده میزبانی از زائران آقای شهید ایران
محمدصادق معتمدیان از تجهیز چند هزار مدرسه و آمادهسازی ظرفیت شهرستانهای استان برای اسکان و خدمترسانی به زائران نیز خبر داد و گفت:️ بیش از ۶ هزار موکب مردمی برای حضور در مراسم ثبتنام کردهاند و ظرفیتهای گستردهای نیز برای تأمین غذا، آب معدنی و استقرار خودروهای سیار آبرسانی بهداشتی در نظر گرفته شده است.
استاندار تهران با تأکید بر آمادگی کامل پایتخت برای «وداعی به وسعت ایران»، از مردم خواست اخبار و اطلاعیههای مراسم را تنها از رسانه ملی و مراجع رسمی دنبال کرده و به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.