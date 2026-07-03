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فرماندار بابل از فراهم شدن شرایط اعزام حدود ۴ هزار نفر از مردم این شهرستان به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار بابل از فراهم شدن شرایط اعزام حدود چهار هزار نفر از مردم این شهرستان به مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران خبر داد و گفت: این اعزام با هماهنگیهای انجام شده و با استفاده از ظرفیتهای مردمی صورت میگیرد.
میرتبار افزود: علاوه بر افراد اعزامی در قالب کاروانها، شمار قابل توجهی از شهروندان بابلی نیز با خودروهای شخصی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران خواهند شد.
وی با اشاره به مشارکت خیران و نیروهای مردمی اظهار کرد: موکبهایی در تهران برپا شده است تا خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی لازم به زائران و عزاداران بابلی ارائه شود.
فرماندار بابل با بیان اینکه مردم این شهرستان در تجمعهای شبانه، جلوهای از همبستگی و ارادت خود را به نمایش گذاشتند، گفت: مردم دلداده بابل به صورت خودجوش و گسترده در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید حضور خواهند یافت.
میرتبار ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده، اقلام مورد نیاز از جمله پتو، چادر و سایر تجهیزات به تهران ارسال شده تا شهروندان اعزامی با مشکلی در طول مراسم مواجه نشوند.
وی همچنین از برگزاری برنامههای متعدد بزرگداشت در سطح شهرستان خبر داد و افزود: همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، آیینهای عزاداری و یادبود از جمله در مصلای بزرگ بابل برگزار خواهد شد.