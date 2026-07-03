شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران با هدف تأمین آب آشامیدنی برای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، به‌ویژه در مسیرهای منتهی از استان‌های شمالی به تهران، اقدامات ویژه‌ای را به اجرا درآورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در همین راستا و با همکاری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ، نصب ۲۸ کلکتور برداشت آب آشامیدنی در نقاط مختلف مسیرهای اصلی به‌منظور تأمین آب سالم و دسترسی سریع زائران و شرکت‌کنندگان ، تجهیز و آماده‌سازی ۱۰ دستگاه تانکر آبرسان جهت استقرار در مسیرهای پرتردد و ارائه خدمات سیار آبرسانی و هماهنگی میدانی برای جانمایی، کنترل کیفی مستمر و پشتیبانی عملیاتی تمامی تجهیزات مستقر در مسیرها درشهرهای تحت پوشش شرکت انجام شده است .

این مجموعه اقدامات با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی و ارائه خدمات مناسب به خیل شرکت‌کنندگان مراسم صورت گرفته است تا در طول مراسم، عملیات پشتیبانی آبرسانی را به‌صورت مستمر مدیریت و اجرا کند.