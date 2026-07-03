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تاریخ ایران سرشار از شخصیتهایی است که برای آزادی، استقلال و پیشرفت کشور تلاش کردند. در میان این چهرههای ماندگار، میرزاده عشقی به عنوان یکی از برجستهترین شاعران و روزنامهنگاران عصر مشروطه شناخته میشود.
به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، میرزاده عشقی با قلمی تند و بیپروا علیه استبداد داخلی و نفوذ بیگانگان مبارزه کرد و سرانجام در راه عقاید خود جان باخت. نام میرزاده عشقی امروز به عنوان نمادی از آزادیخواهی، وطندوستی و مقاومت در برابر استبداد در تاریخ معاصر ایران ثبت شده است.
زندگینامه میرزاده عشقی
سید محمدرضا کردستانی، مشهور به میرزاده عشقی، در سال ۱۲۷۳ خورشیدی در همدان متولد شد. وی تحصیلات خود را در مدارس همدان آغاز کرد و در کنار فراگیری علوم رایج، با زبان فرانسوی نیز آشنا شد. در سالهای جنگ جهانی اول به عثمانی سفر کرد و بخشی از تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد. این تجربهها تأثیر مهمی بر شکلگیری دیدگاههای سیاسی و اجتماعی او گذاشت و زمینه ورودش به عرصه روزنامهنگاری و ادبیات سیاسی را فراهم کرد.
فعالیتهای سیاسی و روزنامهنگاری
میرزاده عشقی از فعالترین منتقدان اوضاع سیاسی ایران در سالهای پایانی حکومت قاجار بود. او از طریق روزنامه «قرن بیستم» به انتقاد از فساد، استبداد و دخالت قدرتهای خارجی در امور کشور میپرداخت. اشعار و مقالات او اغلب با هدف آگاهیبخشی به مردم و دفاع از استقلال ایران منتشر میشد و به همین دلیل با فشارها و تهدیدهای فراوانی روبهرو بود.
یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد عشقی، قرارداد ۱۹۱۹ و سیاستهایی بود که به اعتقاد او استقلال ایران را تهدید میکردند. او در منظومه «عشق وطن» با بیانی صریح و انتقادی، نسبت به نفوذ بیگانگان هشدار داد و مردم را به حفظ هویت و استقلال ملی فراخواند.
مخالفت میرزاده عشقی با رضاخان
در جریان طرح جمهوریخواهی رضاخان، میرزاده عشقی به یکی از سرسختترین مخالفان این جریان تبدیل شد. او معتقد بود که شرایط سیاسی و اجتماعی کشور برای استقرار جمهوری مناسب نیست و این طرح بیش از آنکه خواسته مردم باشد، در راستای اهداف سیاسی خاص دنبال میشود.
عشقی در کنار چهرههایی، چون مدرس و ملکالشعرای بهار، با سیاستهای رضاخان مخالفت کرد. شعر مشهور «جمهوری سوار» از مهمترین آثار سیاسی اوست که در آن با زبانی نمادین به نقد قدرتطلبی و تحولات سیاسی آن دوران میپردازد. همین مواضع صریح، او را به یکی از شناختهشدهترین مخالفان حکومت وقت تبدیل کرد.
ترور میرزاده عشقی
۱۲ تیر ۱۳۰۳ یکی از تلخترین روزهای تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران است. در این روز، میرزاده عشقی در خانه خود هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. ترور میرزاده عشقی واکنش گستردهای در میان روشنفکران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی برانگیخت و به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی آن دوره تبدیل شد.
بسیاری از آزادیخواهان آن زمان، مرگ او را نتیجه فعالیتهای سیاسی و انتقادهای بیپروایش از صاحبان قدرت میدانستند. تشییع پیکر او با حضور گسترده مردم و شخصیتهای سیاسی برگزار شد و نامش بیش از پیش در حافظه تاریخی ایرانیان ماندگار شد.
آثار و میراث ادبی میرزاده عشقی
میرزاده عشقی علاوه بر فعالیتهای سیاسی، از شاعران نوگرای عصر مشروطه نیز به شمار میرود. آثاری همچون «کفن سیاه»، «رستاخیز شهریاران ایران» و «تابلوهای ایدهآل» از مهمترین آثار او هستند. بسیاری از پژوهشگران همچنین او را از پیشگامان نمایشنامهنویسی نوین و خالق نخستین اپرای ایرانی میدانند.
میراث ادبی و سیاسی عشقی نشاندهنده پیوند عمیق میان ادبیات و آزادیخواهی در تاریخ معاصر ایران است. او با شعر و روزنامهنگاری ثابت کرد که قلم میتواند ابزاری مؤثر برای دفاع از حقیقت، عدالت و استقلال ملی باشد.
جمعبندی
میرزاده عشقی یکی از تأثیرگذارترین شاعران و روزنامهنگاران تاریخ معاصر ایران است. زندگی، آثار و مبارزات او نمونهای از ایستادگی در برابر استبداد و دفاع از آزادی بیان به شمار میرود. بیش از یک قرن پس از تولد او، نام میرزاده عشقی همچنان به عنوان نماد شجاعت، وطندوستی و مبارزه برای آزادی در تاریخ ایران زنده است.
پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی