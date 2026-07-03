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۱۲ هزار پرس نذری با طعم اصفهان همزمان با دهه دوم ماه محرم و هفتم شهادت امام حسین (ع) بین مردم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیینهای سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اصفهان با گذشت دهه نخست محرم همچنان با شور و شکوه ادامه دارد و همزمان با دهه دوم محرم، مجالس عزاداری، روضهخوانی و اطعام حسینی در نقاط مختلف شهر با حضور پرشور مردم برگزار میشود.
در همین راستا، برای نخستینبار در خیابان رزمندگان اصفهان، ۱۲ هزار پرس غذای سنتی بریان، به
همراه آبگوشت و کشک، در قالب یک نذر مردمی میان عزاداران حضرت سیدالشهدا (ع) توزیع شد.
طبخ بریان در چنین حجمی، به دلیل ظرافت و دشواری مراحل آمادهسازی و پخت، اقدامی کمسابقه به شمار میرود. برای تهیه این نذر، چهار رأس گوساله ذبح و آمادهسازی شده و بیش از ۱۰۰ نفر از خادمان و نیروهای داوطلب مردمی در فرآیند طبخ، بستهبندی و توزیع غذا مشارکت داشتهاند.
بانی این نذر، حاج محمد قربانی، با وجود از دست دادن بینایی بر اثر بیماری دیابت، با ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع)، این اطعام گسترده را با همراهی خانواده و جمعی از خادمان مردمی برگزار کرده است.
برگزاری این نذر، نخستین تجربه توزیع ۱۲ هزار پرس بریان در این سطح و در خیابان رزمندگان اصفهان به شمار میرود و جلوهای از تداوم سنت دیرینه اطعام حسینی در دهه دوم محرم است.
بانیان غذاهای نذری در اصفهان، علاوه بر برگزاری آیینهای اطعام حسینی، در اجرای فعالیتهای عامالمنفعه از جمله مدرسهسازی، بیمارستانسازی، اهدای جهیزیه به زوجهای نیازمند و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار نیز نقشآفرینی و مشارکت داشتهاند.