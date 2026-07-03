استقبال پرشور شهروندان مریوان از همایش آگاهی از علائم خطر سرطان استقبال پرشور شهروندان مریوان از همایش آگاهی از علائم خطر سرطان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، همایش آموزشی «آگاهی از علائم خطر سرطان» به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان و واحد آموزش و ارتقای سلامت، با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به علائم هشداردهنده سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری برگزار شد.

دکتر فرزاد فلسفی مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان در این همایش، پیشگیری و ارتقای سواد سلامت را مؤثرترین راهکار برای کاهش بروز سرطان دانست و بر اصلاح سبک زندگی، انجام غربالگری‌های دوره‌ای و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی تأکید کرد.

در این برنامه، متخصصان حوزه آموزش سلامت، جراحی سرطان، مامایی و سلامت روان نیز درباره علائم هشداردهنده سرطان، اهمیت غربالگری، سلامت بانوان و نقش سلامت روان در پیشگیری و درمان این بیماری مطالب آموزشی ارائه کردند.

این همایش با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از شهروندان و استقبال پرشور مردم، در راستای ارتقای سواد سلامت و ترویج فرهنگ پیشگیری از سرطان برگزار شد.