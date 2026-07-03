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آخرین وضعیت کیفی منابع تأمین و توزیع آب آشامیدنی آذربایجان غربی، نتایج آزمایشهای میکروبی و شیمیایی و اقدامات انجامشده در راستای پیشگیری از آلودگیهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کمیته ایمنی آب استان آذربایجانغربی با حضور سهرابی طالبی مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، در محل مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت آب منطقهای، جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند.
در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت کیفی منابع تأمین و توزیع آب آشامیدنی استان، نتایج آزمایشهای میکروبی و شیمیایی و اقدامات انجامشده در راستای پیشگیری از آلودگیهای احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته با تأکید بر اهمیت تأمین آب سالم و ایمن برای شهروندان، بر ضرورت پایش مستمر منابع آب، تقویت نظارتها، ارتقای هماهنگی بینبخشی و اجرای برنامههای پیشگیرانه در تمامی مراحل تولید تا مصرف آب شرب تأکید کردند.
همچنین نمایندگان دستگاههای عضو، گزارشی از اقدامات، چالشها و برنامههای حوزه مرتبط با خود ارائه و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی تبادل نظر کردند.