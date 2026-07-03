به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کمیته ایمنی آب استان آذربایجان‌غربی با حضور سهرابی طالبی مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در محل مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، شهرداری و سایر نهاد‌های مرتبط حضور داشتند.

در این نشست تخصصی، آخرین وضعیت کیفی منابع تأمین و توزیع آب آشامیدنی استان، نتایج آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی و اقدامات انجام‌شده در راستای پیشگیری از آلودگی‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته با تأکید بر اهمیت تأمین آب سالم و ایمن برای شهروندان، بر ضرورت پایش مستمر منابع آب، تقویت نظارت‌ها، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در تمامی مراحل تولید تا مصرف آب شرب تأکید کردند.

همچنین نمایندگان دستگاه‌های عضو، گزارشی از اقدامات، چالش‌ها و برنامه‌های حوزه مرتبط با خود ارائه و درباره راهکار‌های ارتقای کیفیت آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی تبادل نظر کردند.