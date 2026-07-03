رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از تغییر زمان برگزاری آزمون درس «دین و زندگی» پایه یازدهم خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی‌بخش یوسفی رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت تحصیلی آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، آزمون نهایی درس «دین و زندگی ۲» رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، درس «اصول عقاید» رشته علوم و معارف اسلامی و همچنین درس «دین و زندگی ۲» شاخه فنی و حرفه‌ای پایه یازدهم که پیش از این برای روز شنبه ۲۰ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، در روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها برای تسهیل حضور دانش‌آموزان

یوسفی افزود: این تصمیم با توجه به پیش‌بینی تداوم حضور بدرقه‌کنندگان و محدودیت‌های احتمالی در تردد دانش‌آموزان برای دسترسی به مراکز آزمون در شهر مشهد گرفته شده است.

وی از دانش‌آموزان، اولیا و مدیران مدارس خواست اطلاعیه‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش و اداره‌کل آموزش و پرورش استان را ملاک قرار دهند و برنامه‌ریزی لازم را بر اساس زمان‌بندی جدید انجام دهند.