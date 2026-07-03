معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح جزئیات برنامه‌های وداع و تشییع پیکر مطهر «امام شهید» و همراهان ایشان، از طراحی ۵۰ عنوان برنامه سراسری برای گرامیداشت این رویداد تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، با بیان اینکه برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سه بخش کلی، راهبری و پیگیری می‌شود، اظهار داشت: این برنامه‌ها با هدف انسجام‌بخشی به حضور مردم در مساجد، بقاع متبرکه، امامزادگان و هیئات مذهبی در سراسر کشور طراحی شده است.

وی با اشاره به بازه زمانی شش‌روزه مراسم بدرقه، وداع و تشییع (از شنبه تا پنج‌شنبه)، گفت: ۵۰ عنوان برنامه برای این ایام طراحی شده است که محوریت اصلی آنها با مردم و نهاد‌های مذهبی است.

میرتاج الدینی افزود : همزمان با مراسم تشییع در تهران (دوشنبه ۱۵ تیر)، برنامه‌های سراسری در مساجد و مصلا‌های کشور تدارک دیده شده است. یک ساعت پیش از ظهر، صدای قرآن و پوشش مستقیم رادیویی مراسم تهران پخش خواهد شد و پس از اقامه نماز ظهر، مراسم وداع از راه دور با مداحی و سخنرانی برگزار می‌شود.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت : روز پنج‌شنبه همزمان با تدفین پیکر مطهر در مشهد که روز عزای عمومی اعلام شده است، مردم سراسر کشور در گلزار شهدا برای سوگواری حضور خواهند یافت. همچنین نماز «لیله‌الدفن» به‌صورت سراسری و عمومی اقامه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به همراهی خانواده شهید (دختر، عروس و نوه ایشان) در تشییع، برنامه‌های ویژه‌ای توسط بسیج خواهران و هیئات مذهبی بانوان برگزار می‌شود.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: پس از پایان مراسم تدفین، برنامه‌های بزرگداشت از روز جمعه به مدت سه روز در تمامی مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها برگزار خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم مراسم‌های یادبود تا چهلم و اولین سالگرد شهادت ایشان در حال انجام است که اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در پایان با اشاره به پویش سراسری «ختم قرآن» خاطرنشان کرد: برای آن دسته از هموطنانی که امکان حضور فیزیکی در شهر‌های محل مراسم (تهران، قم و مشهد) را ندارند، پویش ختم قرآن جهت «بدرقه قرآنی» امام شهید طراحی شده است تا همه مردم بتوانند در این رویداد تاریخی سهیم باشند.

معاون امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه امام شهید ما به تأسی از جدشان راه شهادت را برگزید، گفت: این بدرقه بزرگ، تنها یک مراسم عاطفی نیست، بلکه یک رویداد تاریخی و تمدنی است که پیام آن برای آینده انقلاب و ملت ایران ادامه‌دار خواهد بود.

میرتاج‌الدینی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب شهادت از سوی امام شهید، اظهار داشت: امام حسین (ع) خود فرمود «مثلی لایبایع مثله» و امام شهید ما نیز با الگوگیری از همان اسوه و مکتب، در برابر دشمنان اسلام و انقلاب ایستاد و به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه «شقی‌ترین انسان‌های زمان؛ استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی» در برابر امام و رهبر شهید ما قرار داشتند، افزود: ایشان همچون جد بزرگوارشان در برابر بیعت و تسلیم نایستاد و راه شهادت را برگزید.

میرتاج‌الدینی با اشاره به پیوند این رویداد با نهضت عاشورا تصریح کرد: شبیه‌ترین برنامه به این واقعه، همان حرکت زینبی است که پس از شهادت سیدالشهدا (ع) نهضت عاشورا را تکمیل کرد. به تعبیر دکتر علی شریعتی، آنان که رفتند کار حسینی کردند و آنان که ماندند باید کار زینبی کنند.