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روایتگران فرهنگ مقاومت، چهرههای مثبت و موجه رسانه هستند که مقابل امپراتوری رسانهای غرب ایستادهاند و حالا جمعی از خبرنگاران و فعالان زن عرصه رسانه در افغانستان گرد هم آمدند تا در نشستی نقش خبرنگاران و فعالان زن جهان اسلام را در ترویج جهاد تبیین بررسی کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ روایتگران فرهنگ مقاومت، چهرههای مثبت و موجه رسانه هستند که مقابل امپراتوری رسانهای غرب ایستادهاند و حالا جمعی از خبرنگاران و فعالان زن عرصه رسانه در افغانستان گرد هم آمدند تا در نشستی نقش خبرنگاران و فعالان زن جهان اسلام را در ترویج جهاد تبیین بررسی کنند.
جمعی از مردان پژوهشگر و فعالان رسانه هم در نشستی دیگر، نقش رسانههای جهان اسلام را در توسعه جهاد تبیین بررسی کردند.
شرکت کنندگان در این نشست نفش برگزاری تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و حضور شکوهمند تشییع کنندگان را به نوعی جهاد تبیین خواندند.