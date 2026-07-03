نماینده ولی‌فقیه در مازندران گفت: جامعه اسلامی وظیفه دارد با پاسداری از آرمان‌های شهدا، اجازه ندهد اهداف و مجاهدت‌های آنان به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه خداوند حافظ راه، خون و مجاهدت شهداست، گفت: وعده الهی این است که جهاد، ایثار، خون و آرمان‌های شهدا هرگز از بین نخواهد رفت و خداوند خود حافظ آثار و برکات این مجاهدت‌هاست.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در آیین گرامیداشت سالگرد شهید مدافع وطن «محمدطاهر قربان‌زاده» که در روستای زاهدکلای فریدونکنار برگزار شد، ضمن تسلیت ایام محرم، شهادت رهبر شهید، جمعی از فرماندهان و شهدای انقلاب اسلامی و سالگرد شهادت این شهید، از حضور گسترده مردم در مراسم‌های بزرگداشت شهدا و حمایت آنان از نظام اسلامی قدردانی کرد.

وی با تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نیرو‌های مسلح، روحانیون، فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کسبه و اقشار مختلف مردم اظهار کرد: حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، نشانه وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با قدردانی از خانواده شهید محمدطاهر قربان‌زاده، به‌ویژه پدر، مادر، همسر و فرزند این شهید، افزود: شهادت اگرچه برای خانواده‌ها مصیبتی بزرگ است، اما افتخار و عزتی الهی نیز به شمار می‌رود و باید این مقام را هم تسلیت گفت و هم تبریک.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با استناد به آیات قرآن کریم گفت: خداوند درباره شهدا دو وعده بزرگ داده است؛ نخست، جایگاه والای آنان نزد پروردگار و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی و دوم، حفظ راه، خون، آرمان‌ها و آثار مجاهدت آنان.

وی تأکید کرد: وظیفه ما تنها دعا و طلب مغفرت برای شهدا نیست، بلکه باید با حفظ آرمان‌ها و اهداف آنان، اجازه ندهیم خون شهدا پایمال شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مسائل کلان کشور تصریح کرد: تشخیص مصلحت در موضوعاتی همچون جنگ، صلح، مذاکره و سایر مسائل راهبردی بر عهده ولی‌فقیه است و همه مسئولان و مردم موظف‌اند در این زمینه از رهنمود‌های ولایت تبعیت کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب چارچوب‌ها و شروط مشخصی را برای مذاکرات تعیین کرده‌اند و ملاک عمل نیز همین رهنمودهاست؛ از این‌رو حمایت از تیم مذاکره‌کننده باید در چارچوب این سیاست‌ها و با رعایت کامل منافع ملی انجام شود.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در پایان حضور مستمر مردم در اجتماعات و مراسم‌های انقلابی را نشانه بصیرت، صبر، استقامت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا دانست و ابراز امیدواری کرد این مسیر با قدرت ادامه یابد.