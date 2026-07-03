به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، گلی پور در این خصوص افزود: این آتش سوزی که در اطراف شهرک صنعتی و در علف زار‌ها و پوشش گیاهی شهرک به وقوع پیوسته بود با تلاش چهار خودرو از واحد‌های آتشنشانی شهرک، پایگاه مدنی همدان و پتروشیمی هگمتانه و همچنین پرسنل واکنش سریع شرکت‌های آبافرین، ویسپار و سحر پس از حدود سه ساعت حریق مهار شد.

وی بیان کرد: در این آتش سوزی به هیچ یک از واحد‌های صنعتی آسیب نرسیده است.

معاون عملیات آتش نشانی همدان همچنین با اشاره به اینکه با رعایت نکات ایمنی، از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کنیم گفت: از شهروندان درخواست می‌شود از روشن کردن آتش و هرگونه اقدام پرخطر در جاده‌ها و حریم نواحی صنعتی جداً خودداری کنند.