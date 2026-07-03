درگذشت مادر شهید رحیمی آذر در روستای قیصریه از توابع مهربان آذربایجان شرقی
حاجیه خانم عصمت سلیمان پور مادر شهید رحیم رحیمی آذر در روستای قیصریه از توابع منطقه مهربان درگذشت.
شهید رحیم رحیمی آذر متولد ۳۰ شهریور ۱۳۴۸ روستای قیصریه از توابع منطقه مهربان میباشد که در ۲۵ خرداد ۱۳۶۷ در سن ۱۹ سالگی در منطقه ماووت به فیض شهادت نایل آمد.
شهید والامقام به عنوان بسیجی از طریق سپاه عازم جبهه بود و از این شهید والامقام یک فرزند دختر به یادگار مانده است.
گفتنی است حاجیه خانم عصمت سلیمان پور مادر خانم شهید امید علی محمدی فرد هم میباشد.