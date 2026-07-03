حاجیه خانم عصمت سلیمان پور مادر شهید والامقام رحیم رحیمی آذر به علت بیماری و کهولت سن در ۸۷ سالگی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست و در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.