\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062d\u0631\u0645 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.