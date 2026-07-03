



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی تایلند در حال برگزاری است.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، این مسابقات محمدرضا غلامی از فارس عصر در دیدار رده بندی نتیجه ۵ بر ۲ مقابل نماینده مغولستان به برتری رسید و صاحب نشان برنز شد.

همچنین امیررضا ده بزرگی ملی پوش استان فارسی در وزن ۶۰ کیلوگرم رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام پاشایان بر سکوی سوم ایستاد. این مسابقات در ایروان ارمنستان برگزار و تیم ایران صاحب ۲ مدال طلا، ۲ نقره و ۴ برنز شد.