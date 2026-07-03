دولت مالزی، «داتوک سری محمد صابو» وزیر کشاورزی و امنیت غذایی این کشور را به عنوان نماینده رسمی خود برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، معرفی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس بیانیه رسمی دولت مالزی، محمد صابو روز سوم ژوئیه ۲۰۲۶ در تهران در مراسم رسمی تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شرکت خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که نماینده دولت مالزی در جریان سفر به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار خواهد کرد و پیام تسلیت و همدردی دولت و ملت مالزی را به مناسبت درگذشت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مسئولان و مردم این کشور ابلاغ خواهد کرد.

دولت مالزی در این بیانیه با ابراز تأثر عمیق از این ضایعه، اعلام کرد که در این دوران سوگواری در کنار دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و مراتب همدردی و همبستگی خود را با مردم ایران ابراز می‌کند.

اعزام نماینده رسمی مالزی به مراسم تشییع، در چارچوب روابط دوستانه دو کشور و به منظور ادای احترام به مقام رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران و ابراز همدردی با دولت و ملت ایران انجام می‌شود.