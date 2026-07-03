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کانون دانشگاهیان ایران اسلامی درباره بدرقه "آقای شهید ایران" بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در بدرقه "آقای شهید ایران" آمده ؛
بسم الله الرحمن الرحیم
یا اَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ اِرجِعی اِلیٰ رَبِّکِ راضِیَةً مَرضِیَّةً فَادخُلی فی عِبادی وَ ادخُلی جَنّتی.
چون فشاندی جان برای خلقها
خلقها باشد برایت جان فشان
مردم ایران در آستانه تشییع پیکر مطهّر سید الشهدای انقلاب اسلامی، امام سید علی خامنهای رضوانالله تعالی علیه و خانوادهی عزیزشان، متحد و یکپارچه با "مشت گره کرده" مهیای خلق حماسهای باشکوه، ماندگار و بیبدیل در تاریخ ایران میشوند.
میلیونها دلداده و عاشقِ امام بزرگوار از سراسر کشور و میهمانانی از بالغ بر ۱۰۰ کشور جهان، در تهران گرد هم میآیند تا در بدرقهی جانگداز و در عین حال حماسی "آقای شهید ایران" سنگ تمام بگذارند و از شگفتانهی اعجاببرانگیزی رونمایی کنند که والاترین نماد وحدت و انسجام ملی، عشق به رهبر شهید، بیعت با خلفِ صالحِ آن عزیزِ سفر کرده و خونخواهی و اعلام انزجار از ترامپ شیّاد و جلّاد، نتانیاهوی نسلکش و جنایتکار و حامیان و مزدوران تبهکار آنان است.
آری ملت ایران و دوستداران سید و سرور ما یکبار دیگر در تهران، قم، عتبات عالیات و مشهد مقدس، جلوهای از ارادت و وفاداری خود به محبوب و مرادشان را به رخ جهانیان میکشند، به آقای بزرگواری که سرمایهی عمرِ گرانمایهی خود را وقف خدمتِ بیمنت به مردم، پیشرفت و تعالی کشور، دفاعِ مقتدرانه از تمامیتِ ارضی و اصول و ارزشهای اسلامی، عزت و سرافرازی ایران و حمایت از جبههی مقاومت نمود.
امامِ مجاهد و حکیمی که با ایمان و امید، علم و معرفت، دوراندیشی و درایت، ذکاوت و فراست، سعهی صدر و استقامت، همّت و غیرت، عزم و اراده، اعتماد به نفس و شجاعت به مدت ۳۷ سال، شیطان بزرگ و اعوان و انصارش را در دستیابی به اهداف رذیلانه که سلطه و سیطره بر ایرانِ سربلند بود ناکام گذاشت و جایگاه ایران را به قدرتی نوظهور و شکست ناپذیر در سطح جهانی ارتقاء بخشید؛ و سرانجام در این مسیر نورانی جان خود و عزیزانش را تقدیم کرد تا عظمت ایران و عزت ایرانی مصون بماند و آن سالکِ الی الله و نفسِ مطمئنه نیز به آرزوی دیرینهاش که فوزِ عظیمِ شهادت بود، نائل آید و در جوار انبیاء و اولیاء و یاران شهیدش مأوی گزیند.
اینک ما اساتید دانشگاه نیز در کنار ملتِ قهرمان و امتِ اسلامی، نقشآفرینی در این بدرقهی بینظیر را کمترین وظیفهی خود میدانیم و با حمایت از رهنمودها و منویات حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و تبیین آرمان و منظومهی فکری امامین انقلاب، زمینهساز شکلگیری تمدنِ نوینِ اسلامی خواهیم شد و نام خود را در شمارِ منتظرانِ ظهور و قیامِ قائمِ آل محمد (عج) ثبت خواهیم کرد؛ و لَقَد کَتَبنا فِی الزَّبورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحونَ
کانون دانشگاهیان ایران اسلامی
۱۴۰۵/۴/۱۲