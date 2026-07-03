به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مهدی کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در آستانه تشییع رهبر شهید امت، ویژه برنامه‌هایی در همدان برگزار می‌شود.

وی افزود: غرفه‌ای با عنوان «رجعت واژه‌ها» در میدان امام (ره) برپا و در این غرفه کتاب‌های تقریظ شده توسط رهبر شهید امت به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه این غرفه نمایشگاهی از ساعت ۱۷ مورخه ۱۳ تیرماه کار خود را آغاز کرده و تا ۱۸ تیر ادامه دارد؛ و در این غرفه علاوه بر عرضه کتاب، برنامه‌هایی نیز پیش‌بینی شده است.

کریمی افزود. در ایام وداع با پیکر رهبر شهید هر روز یک معرفی کتاب را در این غرفه خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: اجرای مسابقه نامه‌ای به یک همکلاسی که منظور از همکلاسی همان شهدای دانش‌آموز میناب است، سفالگری نقش برجسته، نقاشی سیاه قلم از دیگر برنامه‌ها به شمار می‌رود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی همدان از حضور نویسندگان بومی که کتاب آنها از سوی رهبر شهید مورد تقریظ واقع شده در این غرفه‌ها خبر داد و بیان کرد: نشست تخصصی با حضور بهناز ضرابی‌زاده و حمید حسام که ۲ کتاب آنها توسط رهبر شهید تقریظ شده نیز برگزار می‌شود.

کریمی اظهار کرد: در مجموع ۶۰ عنوان کتاب تقریظی رهبر شهید با موضوعات مختلف در این غرفه به نمایش گذاشته می‌شود.