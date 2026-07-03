دعوت «سید محمد موحد» از مردم برای حضور حماسی در تشییع رهبر شهید انقلاب
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی از مردم ولایتمدار استان برای حضور پرشور و حماسی در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در پی عروج رهبر انقلاب و در فضایی آکنده از سوگ ملی، حجتالاسلام سید محمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای، ضمن تسلیت این ضایعه، از عموم ملت ایران و بهویژه مردم ولایتمدار استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت کرد تا با حضوری پرشور و حماسی در آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
**بسم الله الرحمن الرحیم**
** «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ...» **
مردمِ ولایتمدار و سلحشورِ حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده.
این روزها آسمان ایرانِ اسلامی در سوگِ عروجِ ملکوتی و شهادت رهبرِ فرزانه و مجاهدِ نستوه، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدّساللهنفسهالزکیه)، در غباری از اندوه فرو رفته است. اما این داغِ سنگین، نه پایانِ راه، که سرآغازِ تجلیِ عهدِ ناگسستنی «امت و امامت» است.
هماستانیهای عزیز و همیشه در صحنه.
نامِ کهگیلویه و بویراحمد، و بهویژه دیارِ دلاورخیزِ ما در شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده، همواره با وفاداری به ولایت گره خورده است. ما فرزندانِ زاگرس که در گردنههای سختِ تاریخ، همواره پرچمِ غیرت و بصیرت را برافراشته نگاه داشتهایم، امروز در آستانهی یک آزمونِ بزرگِ دیگر هستیم. دشمنانِ قسمخورده، بار دیگر چشم به تفرقه و دلسردیِ این امت دوختهاند؛ اما زهی خیالِ باطل!
امروز وظیفهی دینی و انقلابیِ ماست تا با حضوری «پرشور، حماسی و وحدتبخش» در آیینهای وداع با امامِ شهیدمان، مشتی پولادین بر دهانِ یاوهگویان بکوبیم و ثابت کنیم که مسیرِ روشنِ انقلاب، با زعامتِ حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) با اقتدار ادامه خواهد داشت و هیچ قدرتی نمیتواند وحدت، انسجام و یکپارچگی ملت، دولت، نیروهای مسلح و ارکان نظام را که حول محور ولایت ادامه دارد خدشهدار نماید و همین اتحاد محکم و ناگسستنی، همواره حامی فرزندان امین و متعهدمان در میادین نظامی و دیپلماسی خواهد بود.
اینجانب به عنوان خادمِ شما در مجلس شورای اسلامی، از تمامی اقشار و گروههای مختلف ایران عزیز، مردم شریف و نجیب استان کهگیلویه و بویراحمد و حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده دعوت میکنم تا با حضوری حماسی در مراسمِ وداع و تشییع قائد شهید عزیزمان، پیوندِ ناگسستنیِ خود را با آرمانهای امامین انقلاب و شهیدان به رخِ جهانیان بکشند.
بیایید این حضور را به بیعتی دوباره و اعلامِ آمادگی برای عبور از گذرگاههای تاریخی به سوی تمدن نوین ایرانی _ اسلامی تبدیل کنیم. امید که این همبستگیِ ملی، زمینهسازِ فرجِ حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) و سرافرازیِ امتِ اسلامی باشد.
سید محمد موحد
نماینده مردم شریف کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی