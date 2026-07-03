در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷، ناو آمریکایی «وینسنس»، یک فروند هواپیمای مسافربری ایران را در خلیج فارس هدف قرار داد و همه ۲۹۰ سرنشین آن را به شهادت رساند.

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، بعد از این جنایت، در ۱۴ تیر ۱۳۶۷ جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و در ۲۵ تیرماه، شورای امنیت در قطعنامه‌ای صرفاً به ابراز تأسف و همدردی با جمهوری اسلامی ایران اکتفا کرد.

شرح ماجرای شلیک دو موشک آمریکایی به هواپیمای مسافربری

ناوجنگی آمریکایی «وینسنس» که در تاریخ هفتم خرداد از بندر «سان‌دیگو» وارد خلیج فارس شده بود، به قصد یک ماجراجویی هوایی به آب‌های مرزی ایران نزدیک شد.

ساعت ۱۰:۲۲ دقیقه (به وقت خلیج فارس)، ناو وینسنس به دستور ناخدا «ویلیام راجرز»، فرمانده ناو، موشک استاندارد ۲ را به سوی پرواز ۶۵۵ شلیک کرد. ناگهان هواپیما از صفحه رادار‌های زمینی محو شد و در طوفانی از دود و آتش به پهنه آب‌های نیلگون خلیج فارس فرو رفت.

ادعای مقامات آمریکایی

مقامات آمریکایی در اولین واکنش خود نسبت به تجاوز جدید نیروی دریایی این کشور در خلیج فارس اعلام کردند نیرو‌های آمریکایی یک فروند هواپیمای ایرانی را هدف قرار داده‌اند، اما مدعی شدند این هواپیما از نوع جنگنده «اف-۱۴» بوده است.

در حالی که نیروی دریایی آمریکا با توجه به رادار‌های که در اختیار داشت، به‌راحتی می‌توانست نوع هواپیما را تشخیص دهد؛ به همین دلیل جای هیچ شکی وجود ندارد که ناو آمریکایی با علم به اینکه هواپیما از نوع مسافربری است و جنگی نیست، اقدام به شلیک موشک کرده بود.

آمار شهدای پرواز ۶۵۵

۵۲ کودک دو تا دوازده ساله و ۹ کودک زیر دو سال، از جمله قربانیان حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷ بودند. ۱۵۶ مرد، ۵۲ زن و ۱۶ تن از خدمه و تیم فنی هواپیما نیز همگی از قربانیان این جنایت آشکار آمریکا شدند. در بین سرنشینان این هواپیما ۴۲ تبعه خارجی وجود داشت؛ این افراد شامل تعدادی پزشک هندی، عده‌ای از کارکنان یوگسلاوی، اتباع امارات متحده عربی، یک تبعه ایتالیایی و نیز وابسته نظامی سفارت پاکستان در ایران به همراه خانواده‌اش و کنسول این کشور در زاهدان بودند.

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر شورای امنیت و شورای ایکائو، شکایت خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نیز مطرح کرد. عنصر تخصصی سازمان ملل متحد یعنی ایکائو (سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی) هم به‌جای بررسی فنی و ارائه طریق به شورای امنیت، به بازماندگان سانحه تسلیت گفت و از این حادثه ابراز تأسف کرد.

در هر حال، آمریکایی‌ها به‌صورت جسارت‌آمیزی دلایل این جنایت خود را بیان و تأکید کردند که هدف آمریکا از ساقط کردن هواپیمای ایرباس ایران، وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش صلح و پایان جنگ تحمیلی بود؛ چنان‌که رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این زمینه اظهار کرد: «این فاجعه (سقوط هواپیمای مسافربری ایران از سوی آمریکا) ضرورت دستیابی به برقراری صلح را با حداکثر شتاب، دوچندان ساخته است». به عبارتی، هدف آمریکا رهاندن گریبان صدام جنایتکار از دستان پرقدرت رزمندگان اسلام بود.

رفتار مزورانه آمریکا در این میان نیز قابل مطالعه است. از سوی دیگر، رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در اعلامیه‌ای با اظهار تأسف از این رویداد تلخ، به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری ایران اعتراف کرد، ولی اقدام ناو آمریکایی را عملی دفاعی و به‌جا دانست و مدعی شد هواپیمای ایرباس ایرانی در حال کاهش ارتفاع و شیرجه رفتن به سوی ناو آمریکایی بوده است.

از سوی دیگر، به فرمانده ناو وینسنس که موجب سقوط هواپیمای مسافربری ایران شده بود، نشان افتخار داد و بر جنایت او مهر تأیید زد. این تناقض آشکار، از عوام‌فریبی ریاکارانه دولت آمریکا و نیات شوم سردمداران این کشور خبر می‌داد؛ عوام‌فریبی و جنایتکاری‌ای که همچنان ادامه داشته و در ذات حاکمیت آمریکا نهادینه شده است.

پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی