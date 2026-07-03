دبیر میز ملی گردشگری عشایر ایران با اشاره به بیش از یک دهه فعالیت تخصصی، پژوهشی و میدانی در حوزه گردشگری عشایر، از تشکیل کارگروه تدوین سند ملی گردشگری عشایر ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل خسروانی گفت: گردشگری عشایر صرفاً یک گونه از گردشگری نیست، بلکه نظامی مبتنی بر حفاظت از میراث فرهنگی، صیانت از دانش بومی، تقویت اقتصاد جوامع عشایری و تحقق توسعه پایدار است.

دبیر میز ملی گردشگری عشایر ایران افزود : با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر عشایر ایران در حوزه میراث ملموس و ناملموس، آیین‌ها، کوچ، صنایع‌دستی، خوراک، پوشاک، موسیقی، معماری بومی، دامداری سنتی و شیوه‌های زیست، تاکنون سندی جامع برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت این حوزه تدوین نشده است.

وی گفت : تشکیل میز ملی گردشگری عشایر با همکاری دفتر توسعه گردشگری داخلی، آغاز شکل‌گیری یک نگاه تخصصی به این حوزه بود و اکنون پس از سال‌ها پژوهش و آسیب‌شناسی، تدوین سند ملی گردشگری عشایر به یک ضرورت ملی تبدیل شده است. این سند، چارچوب حکمرانی گردشگری عشایر را در سطح کشور تبیین خواهد کرد.

خسروانی با اشاره به اهداف این سند افزود: سند ملی گردشگری عشایر، صرفاً یک برنامه اجرایی نیست؛ بلکه سند بالادستی این حوزه خواهد بود و موضوعاتی همچون تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، ضوابط و استاندارد‌های فعالیت، دستورالعمل‌های تخصصی اجرای تور‌های عشایری، تعیین شاخص‌های ارزیابی، استاندارد‌های حفاظت از زیستگاه‌های عشایری، مدیریت ظرفیت برد گردشگری، طراحی و ساماندهی مسیر‌های گردشگری عشایر، ضوابط ایجاد اقامتگاه‌های عشایری، چارچوب برگزاری رویداد‌ها و جشنواره‌های تخصصی، نحوه مشارکت جوامع عشایری در فعالیت‌های گردشگری، نظام آموزش و توانمندسازی، صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای، آموزش راهنمایان تخصصی و راهنمایان بومی، اصول تفسیر میراث فرهنگی، مدیریت ریسک، الزامات ایمنی گردشگران، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی، شیوه حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی، برندینگ گردشگری عشایر ایران، بازاریابی داخلی و بین‌المللی، تولید محتوای تخصصی، توسعه گردشگری دیجیتال و همچنین نظام پایش و ارزیابی مستمر را در بر خواهد گرفت.

دبیر میز ملی گردشگری عشایر ایران گفت : طرح پژوهشی تدوین سند ملی گردشگری عشایر که به پیشنهاد میز ملی گردشگری عشایر ایران ارائه شده، با همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شیراز و از طریق تشکیل یک کارگروه تخصصی آغاز شده است.

وی افزود : امیدواریم با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و نمایندگان جوامع عشایری، نخستین سند ملی گردشگری عشایر ایران تدوین شود؛ سندی که بتواند مبنای قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، آموزش، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری عشایر در سطح ملی قرار گیرد و جایگاه ایران را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری عشایری جهان تثبیت کند.