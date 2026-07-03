پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامههای «امین ایران»، با روایتی از دلدادگی و خاطره، از شبکه نسیم و «باید برخاست»، در ایام بدرقه پیکر رهبر شهید از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه زنده «امین ایران»، از امروز هر روز از ساعت ۱۳ تا ۱۷، به تهیهکنندگی پرهام عمرانی و با اجرای هدیه بیدی، محمدرضا محبی و علی زرگر، در آستانه وداع با رهبر شهید از شبکه نسیم پخش می شود.
این ویژهبرنامه میزبان چهرهها و مهمانانی خواهد بود که از دیدارها، همراهیها و لحظههای ماندگار خود با شهید امت حضرت آیت الله خامنهای سخن میگویند.
همچنین «امین ایران» در قالب ویژهبرنامه، با پوشش زنده مراسم وداع، روایتگر لحظههایی خواهد بود که در حافظه جمعی مردم ایران ثبت شده و جلوهای از همدلی، همبستگی و همراهی مردم را به تصویر میکشد.
ویژه برنامه «باید برخاست» تولید مرکز سیمرغ و به همت معاونت سیما، در ایام بدرقه امام شهید از شبکههای سیما پخش میشود.
این برنامه با هدف اطلاع رسانی درباره روند برگزاری مراسم، اعلام زمان بندی و جزئیات برنامههای پیش رو و همچنین پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط، هر روز در ساعات مختلف از شبکههای گوناگون سیما پخش می شود.
«باید برخاست»، با بهره گیری از ارتباطات زنده، گزارشهای میدانی، گفتوگو با کارشناسان، مسئولان و حاضران در مراسم، ضمن انعکاس ابعاد مختلف این رخداد ملی، تلاش دارد روایتگر حضور و همراهی مردم در این ایام باشد. این ویژه برنامه تا پایان مراسم تشییع و تدفین، با پوشش مستمر آخرین اخبار و تحولات مرتبط، همراه مخاطبان رسانه ملی خواهد بود.