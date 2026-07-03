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کارشناس هواشناسی همدان از افزایش ۲ تا سه درجهای دمای هوا از جمعه در نقاط مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمدحسن باقریشکیب افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش موقت باد پدیده غالب جوی است.
کارشناس هواشناسی همدان بیان کرد: وزش نسبتاً شدید باد نیز در روزهای جمعه و شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
باقری شکیب افزود: از روز جمعه تا شنبه بر شدت وزش باد افزوده میشود و در ساعات بعدازظهر وزش نسبتاً شدید باد در بیشتر نقاط استان پیشبینی میشود که اوج این پدیده در روز شنبه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی نیز گفت: امروز تغییر محسوسی در دمای هوا رخ نخواهد داد.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: روز گذشته اسدآباد با ثبت دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز شهرستان بهار با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه همدان گزارش شد.
باقریشکیب خاطرنشان کرد: دمای هوای شهر همدان نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۳ تا ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.