به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: در ساعت ۳:۲۶ جمعه ۱۲ تیرماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی وانت آریسان در کیلومتر ۴۰ جاده کازرون_کنارتخته به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و نجاتگران اقدامات کمک‌های اولیه برای مصدومان انجام دادند.

او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران هلال احمر مصدومان را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال دادند.