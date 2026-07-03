به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه پایش فعال صبح جمعه ۱۲ تیرماه با میانگین ۱۰۶ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

این در حالی است که روز گذشته بر اثر فعالیت کانون‌های داخلی و خارجی گردوغبار شاخص هوا در مناطق مرکزی کشور از جمله استان و شهر اصفهان در وضعیت خطرناک قرار داشت؛ روز گذشته شاخص آلودگی هوای شهر اصفهان در برخی ساعات از ۵۰۰ AQI فراتر رفت.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۴۲، انقلاب ۱۳۲، پروین اعتصامی ۱۲۱، رودکی ۱۲۰، زینبیه ۱۱۹، بولوار کاوه ۱۳۱ و میرزا طاهر ۱۱۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۰، دانشگاه صنعتی ۸۱، رهنان ۸۹، سپاهان‌شهر ۵۴، فیض ۹۰، کردآباد ۹۳ و ولدان ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه شهر‌های خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، کاشان، شهرضا، قهجاورستان و مبارکه وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.