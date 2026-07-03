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فرماندار رباطکریم از اجرای طرحهای ویژه کنترل ترافیک محور عوارضی و اتوبان ساوه همزمان با مراسم تشییع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا آقاعلیخانی با اشاره به قرارگیری شهرستان رباطکریم در مبادی ورودی پایتخت و اهمیت میزبانی شایسته از زائران رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بر اساس سیاستهای ترسیمی و ابلاغی، این شهرستان میزبان زائرانی از استانهای فارس، چهارمحال و بختیاری و دیگر نقاط کشور است.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار جلسه ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در سطح شهرستان برگزار شده است، افزود: تقسیم کار میان همه دستگاههای مسئول صورت پذیرفته و در کنار آن، قرارگاههای اجرایی برای ساماندهی و نظمدهی به امور شکل گرفتهاند.
فرماندار رباطکریم اسکان را یکی از مهمترین دغدغهها برشمرد و تصریح کرد: فضاهای متعددی از جمله مصلی، مساجد، حسینیهها، مدارس، امامزادگان، سالنهای ورزشی و خوابگاههای شبانهروزی دانشآموزی در شهرهای پرند، رباطکریم و نصیرشهر پیشبینی شده است. علاوه بر این، تدابیر مشابهی برای اسکان و پذیرایی در روستاهای تابعه نیز اتخاذ شده که مسئولیت این قرارگاه بر عهده شهرداریهای این سه شهر است.
آقاعلیخانی در خصوص مدیریت حملونقل و ترافیک بیان کرد: ۷۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زائران و مشتاقان شهرستان که علاقهمند به حضور در مراسم وداع و تشییع در تهران هستند، آمادهسازی شده است. همچنین هماهنگیهای لازم جهت استفاده از ظرفیت مترو و ناوگان ریلی نیز صورت گرفته تا انتقال شهروندان تسهیل شود.
وی با اشاره به بار ترافیکی محور آزادگان تا پرند ادامه داد: حضور حجم عظیمی از خودروها، مسئولیت دستگاههای اجرایی را سنگینتر میکند. در همین راستا، جلسه شورای ترافیک برگزار و تدابیر ویژهای برای کنترل گرههای ترافیکی و استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی بهویژه در محدوده عوارضی اتخاذ شد.
وی به برپایی موکبهای خدماتی اشاره کرد و گفت: یک موکب در کنار عوارضی و موکب بزرگ دیگری در کندروی تازهاحداث مجاور پارک آبشناسان، برای پذیرایی و اسکان موقت زائران ایجاد شده است. همچنین موکب دیگری نیز در جوار جایگاه سوخت نزدیک کارخانه آرد مستقر خواهد بود.
فرماندار رباطکریم در پایان با قدردانی از مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: جمعی از شهروندان همیشه در صحنه، هیئتهای مذهبی، معتمدین و پیشکسوتان برای میزبانی از زائران در منازل شخصی خود اعلام آمادگی کردهاند که بیشک از این ظرفیت عظیم مردمی به نحو شایسته استفاده خواهد شد.