به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای، ضمن تسلیت شهادت قائد عظیم الشأن امت به محضر سرورمان حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مراجع عظام تقلید، جبهه سرافراز مقاومت و آحاد ملت شریف ایران، از عموم امت وفادار دعوت می‌نماید تا با حضوری دشمن شکن، پرشور و شعور، منسجم و متحد در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد مقدس و انسجام مردمی و وحدت ملی را به تصویر بکشند

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی

در آستانه وداع وتشییع رهبر محبوب ملت، پدرمهربان ایران، امام مقتدر امت، مربی صبور جوانان، معلم بی‌نظیر همگان و مرجع عالی مقام شیعیان و تمدن ساز بزرگ تمدن نوین امت اسلامی رسیدیم و ملت شریف و مبعوث شده ایران اسلامی می‌دانند که امروز چشمان تاریخ به سرزمین ولایت و شهادت دوخته شده است.

عروج ملکوتی قائد شهید امت و رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، اگرچه ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکر امت اسلام و جبهه مبارک مقاومت وارد ساخت، اما خون مطهر آن امام شهید، بار دیگر کالبد جامعه را مبعوث و مهیای «قیام الهی» و «بعثت غدیری و عاشورایی» کرده است و میراث و خط و تفکر آن شهید عالیقدر زنده‌تر از همیشه جاری و ساری است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تسلیت این ضایعه عظیم به محضر سرورمان حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مراجع عظام تقلید، جبهه سرافراز مقاومت و آحاد ملت شریف ایران، از عموم امت وفادار دعوت می‌نماید تا با حضوری دشمن شکن، پرشور و شعور، منسجم و متحد در آیین وداع وتشییع پیکر مطهر رهبر شهید، بار دیگر جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد مقدس و انسجام مردمی و وحدت ملی را به تصویر بکشند.

به منظور تسهیل حضور آحاد مردم وفادار، تمامی دستگاه‌های دولتی، ارگان‌های خدماتی، امدادی، حمل‌ونقل شهری و کشوری در آمادگی کامل قرار دارند و همه مقدمات لازم برای وداع وتشییع تاریخی امام مجاهد شهید تمهید شده است. این تشییع تاریخی و حماسه ماندگار، حاوی دلالت‌های راهبردی و پیام‌های بنیادین زیر است:

اول: حضور یکپارچه ملت در این وداع تاریخی، عینی‌ترین جلوه از محبوبیت بی‌نظیر، عاطفه عمیق و منبعث از دلِ امامِ شهید است. مردم عزیز ایران با حضور باشکوه خود ثابت خواهند کرد که ارادت، محبت، اتصال، وثوق و پیوند مرید و مرادی میان ملت و نظام جمهوری اسلامی، رهبری معظم و آرمان‌های انقلاب گسست‌ناپذیر است و این حضور حماسی، خط بطلانی بر تمامی رویا‌های پوشالی جبهه استکبار در فروپاشی نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

دوم: دلالت رفیع و اولویت دیگر این حرکت الهی، اعلام وفاداری و بیعت با امامِ شاهد، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) است. خواص، مسئولان و امت مبعوث در این میثاق غدیری، هم‌قسم خواهند شد که در مسائل حکمرانی، نظر نهایی نایب امام زمان (عج) را بر هر نظر شخصی و جمعی ارجح بدانند و اجازه نخواهند داد مطالبات ولی خدا بر زمین بماند. ما سرنوشت تلخ تاریخ را تکرار نخواهیم کرد.

سوم: ندای خون‌خواهی امام شهید، فریاد رعدآسای این ملت است که به گوش جهان خواهد رسید. موضوع خون‌خواهی و انتقام سخت از عاملان، مسببان و جنایتکاران بین‌المللی (آمریکا و رژیم صهیونیستی) به عنوان راهبرد تخلف‌ناپذیر، در کوتاه‌مدت و بلند مدت اولویت اصلی نظام و ملت خواهد بود. دنیا بداند که ملت شریف و نجیب ایران در مقابل ظلم سکوت نکرده و از خون امام خود نخواهد گذشت.

چهارم: صحنه تشییع، علاوه بر آنکه صحنه تجلی یکپارچگی، انسجام ملی و اتحاد مقدس است؛ صحنه اعلام وفاداری همه خواص و مسوولان نیز هست و در این برهه حساس، شایسته است تمامی مسئولان و خواص، خود را با حرکت خروشان امت مبعوث تنظیم کرده و از هرگونه رفتاری که به اتحاد مقدس خدشه وارد کند، پرهیز نمایند.