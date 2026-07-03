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پژوهشگران امنیت سایبری از هدف قرار گرفتن «استلیوس کولوگلو»، نماینده سابق پارلمان اروپا و روزنامهنگار یونانی، توسط نرمافزار جاسوسی «پگاسوس» خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز؛ بر اساس گزارش سازمان «سیتیزن لب»، تلفن همراه کلوگلو بین اکتبر ۲۰۲ own ۲ تا مارس ۲۰۲۳، دستکم سه بار مورد حمله و هک قرار گرفته است.
نکته تکاندهنده این حادثه آن است که کلوگلو در زمان وقوع این حملات، عضو کمیته ویژه پارلمان اروپا (کمیته پگا) برای بررسی سوءاستفاده از نرمافزارهای جاسوسی بود؛ یعنی دقیقاً در حال تحقیق درباره همان فناوری نظارتی بود که اکنون خود هدف آن قرار گرفته است. کلوگلو در واکنش به این اتفاق، جسارت بیسابقه سازندگان این نرمافزار در هدف قرار دادن اعضای کمیته نظارتی را مورد انتقاد قرار داد.
جاسوسافزار پگاسوس که توسط شرکت اسرائیلی «اناساو گروپ» (NSO Group) توسعه یافته، سابقه طولانی در جاسوسی از روزنامهنگاران، فعالان مدنی و مقامات دولتی در سراسر جهان دارد. همچنین شرکت «متا» پیشتر اعلام کرده بود که این شرکت حتی پس از صدور احکام قضایی، به حملات فیشینگ هدفمند علیه کاربران واتساپ ادامه داده است. این پرونده بار دیگر فقدان نظارت بر صنعت جاسوسافزارهای تجاری را در سطح بینالمللی برجسته کرد.