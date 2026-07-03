به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار ماکو گفت: بیش از ۳۰۰ نفر از اتباع کشور ترکیه، امروز و فردا برای شرکت در مراسم میلیونی وداع با رهبر شهید امت، از مرز بازرگان ماکو وارد کشور می‌شوند.

تاجفر افزود: امروز کاروان ۱۲۰ نفره‌ای از علاقه‌مندان و دوستداران قائد شهید امت از ترکیه برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید وارد کشور شدند.

حاضران در این کاروان با بیان اینکه با ترور و شهادت قائد امت، راه و چراغ انقلاب اسلامی در جهان خاموش نخواهد شد گفتند: راه این امام شهید و افکار و ایده‌های انسان ساز این بزرگوار تا ابد در یاد و خاطر مظلومان ماندگار خواهد بود.

حاضران در بدو ورود با سردادن شعار‌های انقلابی بیعت خود را با رهبر جدید اعلام کردند.

آذربایجان غربی به علت دارابودن ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک، پنج پایانه رسمی مرزی، تنها استان هم مرز با کشور ترکیه و وجود ظرفیت‌های ویژه با اقلیم کردستان عراق، یکی از مبادی ورودی برای استقبال از زوار مراسم بدرقه رهبر شهید است.